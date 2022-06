Evropske borze zadnji dan tedna s precejšnjo rastjo; nafta se spet draži

London/Frankfurt/Pariz, 24. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma precej zvišali. Če so tečaji zaradi skrbi glede negativnega učinka inflacije, energetske krize ter zaostrovanja denarne politike na gospodarstvo in strahov pred recesijo v zadnjih dneh padali, je zdaj prišlo do nekaj okrevanja. Po nekaj dneh pocenitev se spet draži tudi nafta.