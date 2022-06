Na obisku v Sloveniji predsednik mednarodne zveze borcev odpora

Ljubljana, 24. junija - Na povabilo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na dvodnevnem obisku v Sloveniji predsednik mednarodne zveze borcev odpora ter združenja madžarskih odporniških borcev in antifašistov Vilmos Hanti, so sporočili iz zveze. Kot so dodali, prvi obisk Hantija pomeni uradni korak pri poglabljanju sodelovanja med organizacijama.