V Tacnu danes odločilne vožnje kajakaške konkurence

Ljubljana, 25. junija - Slalomisti na divjih vodah bodo danes v Tacnu na tretji tekmi svetovnega pokala opravili polfinalne in finalne vožnje v kajaku. V moški konkurenci bodo Slovenijo zastopali Martin Srabotnik, Peter Kauzer in Ulan Valant, v ženski pa Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar.