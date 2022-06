Z didaktično igro do večje osveščenosti o ravnanju v okolju s težkimi kovinami

Ravne na Koroškem, 25. junija - Sodelavci ravenske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so nadgradili poučno družabno igro Srečna dolina, s katero osveščajo otroke in njihove starše v Zgornji Mežiški dolini o tem, kako zmanjšati izpostavljenost otrok težkim kovinam. Te so tam v okolju prisotne že od nekdaj zaradi preteklega rudarjenja.