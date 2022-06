Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 24. junija - Zvečer in v prvem delu noči bodo v severni Sloveniji še možne posamezne nevihte, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zjutraj bo povsod pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte. Ob morju bodo malo verjetne. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo, ponedeljek in torek bo pretežno jasno in vse bolj vroče.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in bo ponoči oplazila Slovenijo. V višinah priteka k nam z jugozahodnimi vetrovi vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in v prvem delu noči bodo v Alpah krajevne plohe in nevihte. Drugod bo suho vreme. V soboto bo ob severnem Jadranu pretežno jasno. Drugod bo delno jasno, popoldne bodo krajevne nevihte.