Newyorške borze uvodoma krepko navzgor

New York, 24. junija - Indeksi na newyorških borzah so se ob začetku današnjega trgovanja dvignili krepko nad gladino. Vlagatelji so optimistični, da si bodo finančni trgi po težkem obdobju opomogli. Delnice so namreč večino leta padale, saj je naraščajoča inflacija spodbudila zviševanje obrestnih mer s strani centralnih bank, poroča francoska tiskovna agencija AFP.