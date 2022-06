Na Poljsko znova vstopilo več Ukrajincev, kot se jih je vrnilo

Varšava, 24. junija - Število Ukrajincev, ki so vstopili na Poljsko, je znova preseglo število tistih, ki so se vračali v Ukrajino, s čimer se je obrnil mesec dni trajajoč trend, so danes na Twitterju zapisali pri poljski mejni straži. V četrtek je na Poljsko iz Ukrajine vstopilo 27.500 ljudi, v nasprotni smeri pa je mejo prečkalo 24.400 ljudi.