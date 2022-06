Zabavni, tekmovalni in dobrodelni program vabi k Velenjskemu jezeru

Velenje, 25. junija - Ob zaključku šolskega leta in začetku poletja Mestna občina Velenje in Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju z Agencijo Extrem danes organizirata 5. pljusk na Velenjski plaži. Napovedane so številne zabavne in tekmovalne aktivnosti ter dobrodelni projekt Odreži drugačnost, s katerim zbirajo sredstva za letovanja otrok.