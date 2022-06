Fajonova: Slovenija s svojo pobudo glede BiH v EU odprla pomembno razpravo

Ljubljana, 24. junija - Čeprav pobuda Slovenije, da poleg Ukrajine in Moldavije status kandidatke za članstvo v EU na tokratnem vrhu v Bruslju prejme tudi BiH, ni prinesla konkretnega rezultata, je zunanja ministrica Tanja Fajon zelo zadovoljna. Slovenija je namreč s to pobudo po njenem odprla zelo pomembno razpravo ter pokazala proaktivnost in enotnost.