V pripravi interventni ukrepi za pomoč rejcem krav molznic

Ljubljana, 24. junija - Kmetijsko ministrstvo je pripravilo osnutek uredbe o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov zaradi razmer, ki so posledica ukrajinske krize. Kot je razvidno iz gradiva, bodo do izplačila nepovratnih sredstev upravičeni tisti, ki se ukvarjajo s prirejo mleka. Na voljo naj bi bilo do 5,2 milijona evrov.