Pred dnevom državnosti pogledi uprti v prihodnost

Ljubljana, 24. junija - Pred sobotnim dnevom državnosti so po državi potekale številne slovesnosti. Predsednik republike Borut Pahor je na osrednji proslavi na Kongresnem trgu ocenil, da nam je skoraj vse dosegljivo, če bomo povezana in solidarna skupnost. Tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ocenila, da smo na dobri poti in gledamo v pravo smer.