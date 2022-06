Koprski kriminalisti razbili dve dobro organizirani kriminalni združbi

Koper, 24. junija - Koprski kriminalisti so tudi v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi razbili dve mednarodno organizirani kriminalni združbi, ki sta se ukvarjali s tihotapstvom in preprodajo večjih količin prepovedanih drog. Prijeli so 11 osumljencev, zasegli več kilogramov kokaina in konoplje ter več deset tisoč evrov gotovine, so sporočili s PU Koper.