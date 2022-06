Brazilska glasbenega legenda, oče tropicalie Gilberto Gil dopolnil 80 let

Rio de Janeiro, 26. junija - Brazilski glasbenik, skladatelj in nekdanji minister za kulturo Gilberto Gil je postal legenda že za časa svojega življenja. Oče tropicalie je danes dopolnil 80 let in rojstni dan slavi na evropski turneji. 14. julija bo ponovno nastopil tudi v Sloveniji, na Jazz festivalu Piran/Portorož.