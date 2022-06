Mariborski policisti prijeli 31-letnika, osumljena preprodaje drog

Maribor, 24. junija - Mariborski kriminalisti so zaradi utemeljenega suma, da 31-letna moška pridelujeta in preprodajata drogami, v četrtek opravili hišno preiskavo v okolici Maribora. V stanovanjski hiši so našli prirejen prostor za gojenje konoplje, v katerem sta osumljena imela posajenih 180 sadik konoplje, so sporočili s Policijske uprave Maribor.