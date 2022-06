V rastlinjakih Ocean Orchids vzgojili prve sadike vanilije v Sloveniji

Dobrovnik, 24. junija - V tropskem vrtu Ocean orchids v Dobrovniku so vzgojili prve sadike vanilije v Sloveniji, ki jih je mogoče dobiti v zaprti stekleni epruveti z zamaškom in jih ni treba zalivati, dokler ne zrastejo do vrha epruvete. Tako jih bodo lahko ljubitelji brez težav gojili doma.