Nekateri ekološki izdelki za zaščito pred soncem razočarali zvezo potrošnikov

Ljubljana, 24. junija - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je objavila izsledke preizkusa izdelkov za zaščito pred soncem, ki so ga opravile podobne organizacije iz več držav. Ugotovili so, da raven zaščite ni sorazmerna s ceno. Razočarani so nad izdelki ekološke kozmetike, saj nekateri ne zagotovijo niti osnovne zaščite.