Nina Ukmar prevzema vodenje kabineta ministrice za kulturo

Ljubljana, 24. junija - Nina Ukmar, do nedavnega direktorica javnega zavoda Kosovelov dom Sežana, z današnjim dnem prevzema vodenje kabineta ministrice za kulturo Aste Vrečko. Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, se ekipi ministrice pridružuje kot izkušena vodja in dobra poznavalka področja kulture.