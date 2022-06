Krški svetniki potrdili rebalans letošnjega občinskega proračuna

Krško, 24. junija - Svetniki Mestne občine Krško so na četrtkovi redni seji med drugim potrdili rebalans letošnjega občinskega proračuna. Potrdili so še predlog o določitvi cene programov v vrtcih za novo šolsko leto in sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev ter osnutek odloka o porabi sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi.