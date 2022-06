Papič in Felda šolarjem zaželela lepe počitniške dni

Ljubljana, 24. junija - Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič in državni sekretar Darjo Felda sta v poslanici ob koncu še enega ne povsem običajnega šolskega leta učencem in dijakom zaželela lepe počitniške dni. Obenem sta se zahvalila vzgojno-pedagoškemu kadru za opravljeno delo, ki ga pogosto ni možno povsem finančno ovrednotiti.