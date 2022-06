Ljubljana, 24. junija - Na borznem parketu Ljubljanske borze se dopoldne tečaji delnic večinoma gibljejo navzdol. K 0,65-odstotnemu padcu indeksa SBI TOP zlasti prispevajo delnice NLB, ki so se do okoli 11.30 pocenile za 3,77 odstotka. Za vlagatelje so najbolj zanimive delnice Krke.