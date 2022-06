Španska oblikovalca Victorio in Lucchino z lastnim muzejem v Andaluziji

Sevilla, 27. junija - Španska modna oblikovalca Victorio in Lucchino, ki sta oblačila pevce in aristokrate, sta minuli teden v domači regiji Andaluziji odprla muzej, posvečen svojemu delu. Muzej se nahaja v nekdanjem samostanu v mestu Palma del Rio in na retrospektivni način prikazuje njune stvaritve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.