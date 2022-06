Spet rekordno število prijav za ljubljanski turnir na mivki

Ljubljana, 24. junija - Ljubljana bo od 28. do 31. julija spet prizorišče turnirja svetovne serije v odbojki na mivki. Kot so danes zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije, je zanimanje za športni spektakel izjemno, organizatorji so prejeli rekordnih 160 prijav iz 38 držav, med njimi bo tudi pet slovenskih dvojic.