Jeseniški svetniki sprejeli rebalans proračuna občine za letošnje leto

Jesenice, 24. junija - Jeseniški svetniki so na četrtkovi seji sprejeli predlog rebalansa proračuna Občine Jesenice za letošnje leto, ki vključuje spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna. Zaradi sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov in vključitve novih obveznosti v proračun se odhodki povečujejo za 900.000 evrov.