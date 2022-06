V Ormožu se začenja zabavno Ormoško poletje

Ormož, 24. junija - V Ormožu se z današnjo slovesnostjo na predvečer dneva državnosti začenja tudi dvotedenski festival Ormoško poletje. Tamkajšnji zavod za turizem, kulturo in šport je s pripravil bogat program, v katerem bodo lahko domačini in obiskovalci do 8. julija izbrali zabavno popestritev ob preživljanju vročih poletnih dni.