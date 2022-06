Golob za Delo in Primorske novice: Ukrepi naslavljajo večino prebivalstva

Ljubljana, 24. junija - Predsednik vlade Robert Golob je v pogovorih za Delo in Primorske novice zagotovil, da ukrepi, ki jih zaradi draginje sprejema in načrtuje vlada, naslavljajo večino prebivalstva in so ciljno usmerjeni. Glede stanja javnih financ bo po njegovih besedah več znanega konec julija po analizi, jasno pa je že, da bo potreben rebalans proračuna.