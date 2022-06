V Mariboru že 10.000 uporabnikov Mbajka

Maribor, 26. junija - Po dveh mesecih delovanja ima sistem souporabe koles Mbajk v Mariboru že več kot 10.000 uporabnikov, so sporočili iz Mestne občine Maribor in dodali, da to kaže na veliko priljubljenost novih mestnih koles. Uporabnikom je od 21. aprila na voljo 21 postaj z 210 kolesi, v tem času pa so opravili preko 117.000 voženj.