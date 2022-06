Pravni mreži za varstvo demokracije nagrada Državljan Evrope

Bruselj/Ljubljana, 24. junija - Evropski parlament je danes razglasil dobitnike nagrad Državljan Evrope za leto 2022. Med 30 dobitniki iz 24 držav članic je tudi slovenska Pravna mreža za varstvo demokracije, ki s pravnimi mnenji, stališči in pozivi varuje demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo, so sporočili iz Evropskega parlamenta.