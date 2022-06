Azijske borze z rastjo

Tokio, 24. junija - Azijske borze so današnje trgovanje končale z rastjo osrednjih indeksov. S tem so sledile četrtkovemu dogajanju na newyorških borzah in trgovalni teden zaključile s pozitivno noto. Vlagatelji sicer še vedno trgujejo previdno, saj pretresajo tveganja, povezana z inflacijo in morebitno recesijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.