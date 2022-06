Banchero presenetljivo številka 1 na naboru NBA, Samarju ni uspelo

New York, 24. junija - Mladi, 19-letni ameriški košarkar Paulo Banchero, ki ima po očetu tudi italijanski potni list, je postal številka 1 na naboru severnoameriške lige NBA. Izbrali so ga pri ekipi Orlando Magic. Medtem pa Slovenca Žige Samarja, ki se je prijavil na nabor, ni izbrala nobena ekipa; te so v svoje vrste izbrale 58 košarkarjev.