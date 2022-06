Ameriški senat potrdil predlog zakona o strelnem orožju

Washington, 24. junija - Ameriški senat je sinoči s 65 glasovi za in 33 proti potrdil predlog zakona o strelnem orožju. To odločitev je nemudoma pozdravil predsednik ZDA Joe Biden in pozval predstavniški dom kongresa naj potrdi senatni predlog. Predlog zakona je odgovor na vrsto odmevnih strelskih napadov.