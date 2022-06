Voditelja Ukrajine in Moldavije pozdravila podelitev statusa kandidatke njunima državama

Bruselj, 23. junija - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednica Moldavije Maia Sandu sta pozdravila odločitev voditeljev držav članic EU, ki so danes na vrhu v Bruslju Ukrajini in Moldaviji podelili status kandidatk za članstvo v uniji. Odločitev sta označila za zgodovinski trenutek.