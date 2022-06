Newyorške borze končale v zelenem

New York, 23. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vrednost delnic se je po sicer nestanovitni četrtkovi seji zvišala, saj so vlagatelji ocenjevali, kako naraščajoče tveganje za recesijo vpliva na obete glede cen nafte in denarne politike, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.