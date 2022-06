Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 6.)

Ljubljana, 23. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim pisale o tem, da je slovenski premier Robert Golob izjavil, da bo Slovenija vztrajala pri takojšni podelitvi statusa Bosni in Hercegovini za kandidatko za članstvo v EU. Poročale so tudi o tem, da je vlada potrdila kratkoročne ukrepe za nižjo ceno dizla na avtocestah.