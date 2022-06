OZS podelila podelila mojstrske diplome trem generacijam

Celje, 23. junija - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je danes po dveh letih premora podelila mojstrske diplome 215 novim mojstricam in mojstrom, ki so izpit opravili v letih 2020, 2021 in 2022. Po besedah predsednika OZS Branka Meha mojstrstvo ni le osebni uspeh posameznikov, ampak je izjemno pomembno tudi za obrt in podjetništvo ter izobraževalni sistem.