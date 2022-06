Papič v Bruslju o pomenu povezovanja inovacij z izobraževanjem

Bruselj, 23. junija - Minister za izobraževanje, šolstvo in šport Igor Papič je na vrhu o izobraževanju in inovacijah v Bruslju izpostavil pomen povezovanja izobraževanja z inovacijami. Poudaril je, da je ključno povezovanje tehnološkega razvoja z vključevanjem področij, kot so ekonomija, družboslovne in humanistične vede, so sporočili z ministrstva.