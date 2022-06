V Novi Gorici o slovenskih umetniških migrantih

Nova Gorica, 23. junija - Kulturno umetniško društvo Krea iz Nove Gorice je pripravilo glasbeno-pogovorni cikel Quo vadis?, to je cikel koncertov s predavanji na temo migracij in njihovih družbenih ter kulturnih posledic. V tokratni ediciji, ki bo potekala do nedelje, se osredotoča na slovenske umetniške migrante, ki se zaradi pogojev dela množično selijo v tujino.