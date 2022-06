Vlada zagotovila dodatne zaposlitve osebja za oskrbo sirot iz Ukrajine

Ljubljana, 23. junija - V vasi Slavina blizu Postojne je od začetka maja nastanjenih 20 sirot iz Ukrajine, starih od enega do sedem let, in njihovo spremljevalno osebje. Ker se je izkazalo, da so potrebe oskrbe otrok večje od predvidenih, je vlada danes dopolnila sklep o nastanitvi sirot iz Ukrajine, s katerim je med drugim zagotovila dodatne zaposlitve za osebje.