Golob glede BiH: Danes je treba najti konsenz

Bruselj, 23. junija - Danes je treba najti konsenz, je glede slovenskega predloga za takojšnjo podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini ob prihodu na vrh EU povedal slovenski premier Robert Golob. Poudaril je, da Slovenija ne bo blokirala podelitve statusa Ukrajini, vendar pa to ne pomeni, da Slovenija ne bo vztrajala glede BiH, "tudi do jutra, če bo treba".