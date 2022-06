Turčija in Velika Britanija pozvali k reševanju prehranske krize

Ankara, 23. junija - Vodilni britanski in turški diplomati so danes v Ankari posvarili pred uničujočimi posledicami prehranske krize, v kolikor se ne bo našla hitra rešitev za izvoz ukrajinskega žita iz črnomorskih pristanišč, ki so trenutno pod rusko blokado, poroča nemška tiskovna agencija dpa.