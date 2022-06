Umora 57-letnega moškega v Kobjeglavi pri Komnu osumljen 59-letni italijanski državljan

Komen, 23. junija - Aprilskega umora 57-letnega moškega v Kobjeglavi pri Komnu, ki se je aktivno ukvarjal s preprodajo prepovedanih drog, je osumljen 59-letni državljan Italije. Prijeli so ga v ponedeljek. Preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Kopru ga je še isti dan zaslišala in mu odredila pripor, so po današnji novinarski konferenci sporočili koprski policisti.