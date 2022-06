Delavska svetovalnica poziva k javnemu objavljanju kršiteljev delovne in socialne zakonodaje

Ljubljana, 23. junija - Delavska svetovalnica vlado poziva k javni objavi evidenc delodajalcev, proti katerim so bili izrečene odločbe o prekrških zaradi kršitev delovne in socialne zakonodaje, in tistih, za katere velja prepoved zaposlovanja in dela tujcev. "Javnost mora izvedeti, kateri delodajalci v Sloveniji so na napačni strani zakonodaje," so prepričani.