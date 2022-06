Wimbledon osiromašen, a z Nadalom, Đokovićem in Sereno Williams

pripravil Aljoša Žvirc

Wimbledon, 24. junija - Teniški grand slam v Wimbledonu bo v primerjavi z letom 2021 precej osiromašen. Na njem zaradi sankcij britanskih oblasti ne bodo nastopili ruski in beloruski igralci, posledično pa združenji ATP in WTA ne bosta delili točk za obe lestvici. Glavni zvezdniki bodo Španec Rafael Nadal, Srb Novak Đoković in povratnica iz ZDA Serena Williams.