Projekt sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom vzpodbudil več kot 70 sodelovanj

Ljubljana, 23. junija - Projekt Konzorcij za prenos tehnologij iz javno raziskovalnih organizacij v gospodarstvo je v zadnjih petih letih vzpodbudil sodelovanje več kot 70 slovenskih podjetij in osem raziskovalnih organizacij. K uspešnosti projekta so pripomogle tudi pisarne za prenos znanja, skupaj z njimi so raziskovalci vložili več kot 60 patentnih prijav.