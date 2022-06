Rusija v rubljih poplačala obresti na dolg v dolarjih

Moskva, 23. junija - Rusija je danes vlagateljem poplačala obresti na državne obveznice, ki dospejo v letih 2027 in 2047, in sicer v rubljih, četudi so državni dolžniški vrednostni papirji denominirani v dolarjih, je danes objavilo rusko finančno ministrstvo. Za izplačili je skupaj namenila 21,51 milijarde rubljev (216,9 milijona evrov).