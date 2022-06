Pahor izročil odlikovanja petim glasbenikom

Ljubljana, 23. junija - Predsednik republike Borut Pahor je na dopoldanski slovesnosti v predsedniški palači podelil odlikovanja petim glasbenikom. Red za zasluge so prejeli Miha Dovžan, Vlado Kreslin, Vladimir Lado Leskovar, Oto Pestner in Andrej Šifrer, so sporočili iz predsednikovega urada.