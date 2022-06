Nadomestila za bolniške odsotnosti ZZZS lani stala že skoraj pol milijarde evrov

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 25. junija - Delež zdravstvenega absentizma v breme ZZZS raste že nekaj let, s tem pa izdatki za nadomestila za zadržanost od dela, ki jih krije zdravstvena blagajna. Če so leta 2013 znašali 224,7 milijona evrov, so lani tudi zaradi epidemioloških razmer nanesli že 497,7 milijona evrov. V ZZZS so ob tem kritični do ureditve na področju dolgotrajnih bolniških.