Poškodbe na letalu Croatie Airlines posledica mehanskega udarca, ne strelnega orožja

Sarajevo, 23. junija - Na mednarodnem letališču v Sarajevu so končali pregled potniškega letala družbe Croatia Airlines, ki je v sredo priletelo iz Zagreba. Poškodba na letalu, za katero so sprva sumili, da jo je povzročilo strelno orožje, je posledica "mehanskega udarca", so sporočili iz državnega tožilstva Bosne in Hercegovine.