Ukrajinski begunci na spletu tarče trgovcev z ljudmi

Haag, 23. junija - V nedavni evropski policijski akciji so odkrili domnevne trgovce z ljudmi, katerih tarče na spletu so ranljivi ukrajinski begunci, ki so pred rusko invazijo zbežali iz svoje domovine, je danes sporočil evropski policijski urad Europol. V operaciji je sodelovalo 14 držav članic Evropske unije, tudi Slovenija.