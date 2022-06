Dijakom in študentom bo izplačan covidni dodatek za delo v nevarnih razmerah

Ljubljana, 23. junija - Covidni dodatek za delo v tveganih razmerah bo dijakom in študentom, ki so do tega upravičeni, izplačan predvidoma do konca leta, ne glede na to, ali so za delo dobili plačilo ali so delali kot prostovoljci, je po sestanku s predsednikoma študentske in dijaške organizacije povedal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved.