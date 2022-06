Unicef: Skoraj osem milijonov otrok zaradi podhranjenosti v smrtni nevarnosti

New York, 23. junija - Skoraj osem milijonov otrok, mlajših od pet let, je v nevarnosti, da umre zaradi hude podhranjenosti, če ne bodo takoj dobili terapevtske hrane in oskrbe, je danes opozoril Sklad ZN za otroke (Unicef). Unicef ocenjuje, da je za reševanje te prehranske krize nujno potreben paket pomoči v višini 1,13 milijarde evrov.